Bernardo Silva tem sido associado ao Barcelona nesta janela de transferências. Entre elogios, o técnico do Man. City, Pep Guardiola, não deu por garantida a permanência do internacional português no clube, lembrando que a vontade dos jogadores é que vai imperar.



«Já disse muitas vezes. Estava mais do que satisfeito por treinar os rapazes estes anos. Estava confortável a trabalhar com o Alex [Zinchenko], Gabriel [Jesus] e com o Raheem [Sterling]. No final, por causa dos clubes, jogadores ou agentes. Por muitas razões. Às vezes tens de vender», começou por dizer, citado pelo Manchester Evening News, antes de falar em específico do esquerdino.



«Preciso de pessoas felizes aqui. Adoraria que o Bernardo continuasse aqui, é um jogador especial no balneário. Mas não sei o que irá acontecer. Se ele ficar, perfeito. Se ele tiver de sair, o futebol é mesmo assim. Os jogadores têm desejos e eu não sou pessoa para travar esses desejos. As carreiras dos jogadores são tão curtas. Eu sou uma pequena parte do clube, falamoss, o clube decide e eu digo 'ok'», acrescentou.



Perante a insistência dos jornalistas, o catalão risou que o campeão inglês não recebeu qualquer proposta por Bernardo.



«Nunca disse que o Bernardo iria sair. A resposta é igual à que dei na éoca passada. Sempre disse que quero os melhores jogadores. Quero que o Bernardo fique. Quero a 100 por cento. Mas ao mesmo tempo, se houver vontade de sair e uma oferta, os clubes chegam a um acordo. É senso comum. Ele é um jogador importante, especial, mas não sei o que vai acontecer. Não recebemos nenhuma oferta por ele nem este ano nem no ano passado. O Bernardo treinou bem e está pronto para domingo», sublinhou.



«Converso muito com o Bernardo. Aliás, converso com todos. Talvez seja porque estou a ficar velho ou porque já os conheço muito bem. Estou mais relaxado enquanto treinador com eles, conheço-os bem. Conheço os seus sentimentos, os seus bons e maus momentos. Se tiver de dizer alguma coisa ao Bernardo, direi. Ele está feliz, noivo e tem um cão bonito. Está feliz aqui, veremos o que acontecerá», concluiu.



O Manchester City arranca a Premier League em Londres diante do West Ham. O jogo está agendado para as 16h30, do próximo domingo.