Apesar de ser um alvo declarado do Barcelona neste mercado de transferências, Bernardo Silva diz-se focado em ajudar o Manchester City, pelo menos, enquanto tiver contrato com o campeão inglês.

«O que é realmente importante é que estou a preparar bem a temporada. Enquanto estiver estiver no City vou dar sempre o máximo. A relação com o clube, com os adeptos e com os meus companheiros é fantástica e vou sempre respeitá-la», afirmou o internacional português que foi titular (jogou 76 minutos) na vitória do Manchester City frente aos mexicanos do América, por 2-1, com um bis de De Bruyne.

Além do Barça, Bernardo Silva foi apontado como possível reforço do Paris Saint-Germain numa possível troca com Neymar, que não terá sido aceite pelo clube inglês.