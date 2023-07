Após seis meses de empréstimo ao Bayern Munique, João Cancelo regresso ao Manchester City ainda que o seu futuro permaneça em aberto. O técnico dos «citizens», Pep Guardiola, abordou a situação do internacional português que está entre os convocados para a digressão no Japão.



«O João está aqui e já foi muito importante para nós no passado. Ele voltou e faz parte do grupo, vamos ver o que acontece», referiu, em conferência de imprensa.



Outro dos jogadores que está a ser apontado à saída do campeão inglês e europeu é Kyle Walker. O treinador catalão assumiu que o inglês ainda está a ponderar acerca de uma possível transferência do inglês para o Bayern Munique.



«Sinceramente, não pensei que houvesse tal interessa. Acho que vão acontecer muitas coisas. É por isso que não posso responder. Não sei. Quero o melhor para os meus jogadores e o clube está envolvido nisso também. Falei com o Kyle e tudo está bem, mas vamos ver o que vai acontecer. Não posso adiantar mais porque ele ainda está a pensar sobre o assunto», atirou.