*por Tiago Antunes

O Estoril continua a trabalhar no mercado e garantiu a contratação do avançado japonês Ryotaro Meshino, jogador de 23 anos que pertence ao Manchester City.

Sabe o Maisfutebol que o jogador chega por empréstimo de um ano com opção de compra no final da temporada. Meshino representou o Rio Ave na época passada, emprestado pelo campeão inglês Manchester City, jogando 24 jogos e marcando quatro golos. Podendo jogar ainda a médio ofensivo, Meshino mostrou qualidade nos rioavistas e pode continuar a jogar regularmente no campeonato português.

Outra mexida do Estoril no mercado é a saída do defesa Simão Júnior. O jogador de 23 anos foi contratado ao Cova da Piedade neste mercado de transferências e segue agora emprestado para o Vilafranquense. Os ribatejanos ficam ainda com opção de compra para assegurar a continuidade do jogador.