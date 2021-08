O defesa Rúben Dias renovou contrato com Manchester City até 2027. O jogador português chegou ao campeão inglês no mercado de transferências do último verão.

No momento da renovação, o defesa formado no Benfica mostrou-se contente e agradeceu ao treinador pela época que conseguiu fazer.

«Estou muito contente por assinar um novo contrato. Gostei de todo e qualquer minuto que passei aqui no City na época passada. Gostaria de agradecer ainda ao Pep [Guardiola] e à equipa técnica pela forma como me ajudaram a evoluir como jogador e puxaram por mim para desenvolver-me», disse o português.

Rúben Dias jogou 50 jogos em todas as competições pelo City na última temporada. Foi nomeado Jogador do Ano da Liga Inglesa, Jogador do Ano do Manchester City e ainda Defesa do Ano da Liga dos Campeões.

[artigo atualizado]

We are delighted to announce that @rubendias has signed a new six-year contract! ✍️



Having joined from Benfica last September, Dias’ new deal will keep him at the Club through until the summer of 2027.



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re