O Manchester City garantiu a contratação de Kalvin Phillips para as próximas seis temporadas.



O médio realizou toda a formação no Leeds United até se afirmar na equipa principal. Figura na campanha de subida à Premier League em 2019/20, o jogador de 26 anos provou a sua qualidade na Premier League e foi começou a ser presença assídua na seleção de Inglaterra.



234 jogos depois, Phillips muda-se para o Manchester City por uma verda a rondar os 45 milhões de euros segundo a imprensa internacional. Nem os campeões ingleses nem o Leeds United divulgaram oficialmente os valores do negócio.