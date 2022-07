O guarda-redes Zack Steffen é reforço do Middlesbrough, clube que milita no Championship (II Liga inglesa), por empréstimo do Manchester City. Os dois clubes confirmaram o negócio, esta terça-feira.

Steffen, de 27 anos, internacional pela seleção dos Estados Unidos, tem contrato com o City até 2025 e vai ter a sua segunda cedência desde que chegou ao City em 2019, ano em que foi cedido desde logo ao Fortuna Dusseldorf, da Alemanha.

Em duas épocas integrado no plantel orientado por Pep Guardiola, Steffen realizou um total de 21 jogos. Antes do City, representou ainda o Columbus Crew (Estados Unidos) e a equipa B dos alemães do Friburgo.