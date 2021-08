O Estoril anunciou nesta segunda-feira a contratação do avançado Ryotaro Meshino.

O jogador japonês chega emprestado pelo Manchester City, depois de uma época no Rio Ave, e o Estoril assegura ainda uma opção de compra no final da cedência, tal como o Maisfutebol já tinha confirmado.

«Estou muito feliz por estar no Estoril Praia e entusiasmado com a hipótese de ter os adeptos no nosso estádio. Vou dar o meu melhor por este clube e por esta equipa», disse Meshino na apresentação como reforço dos «canarinhos».

O Estoril assegura mais um reforço para a nova época que já começou com a vitória por 2-1 frente ao Nacional e a derrota por 1-0 contra o Famalicão, os dois jogos para a Taça da Liga.