Diogo Dalot ficou a saber este sábado que vai continuar no Manchester United. Por exigência de Ole Gunnar Solskjaer, o treinador dos red devils. O norueguês teve uma conversa em particular com o lateral e, sabe o Maisfutebol, garantiu-lhe que conta com ele e que lhe dará muito tempo de jogo.



O lateral de 22 anos analisou com os seus representantes ao longo dos últimos dias uma oferta do Borussia Dortmund, mas a decisão de Solskjaer caiu bem no internacional português e a decisão ficou fechada com essa conversa: Dalot fica em Old Trafford e jogará ao lado de Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes.



Na época passada, Diogo Dalot teve um ano muito positivo no AC Milan. Fez 33 jogos, marcou dois golos e três assistências, acabando por ser o atleta mais utilizado pelo clube na Liga Europa. No final da época participou no Europeu de sub21 e, a seguir, no Euro 2020, onde somou as duas primeiras internacionalizações pela seleção A de Portugal.



Diogo Dalot tem contrato até 2023 em Old Trafford e lutará com Aaron Wan-Bissaka pelo lado direito da defesa do United. Na esquerda, onde também pode jogar, continuam Luke Shaw e Alex Telles.