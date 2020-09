Sem entrar nas contas prioritárias de Ole Gunnar Solskjaer, Diogo Dalot está a analisar as (muitas) propostas que lhe chegaram às mãos nos últimos dias. O Maisfutebol sabe que as que mais agradam ao lateral e aos seus representantes pertencem ao Everton, ao AC Milan e à AS Roma, de Paulo Fonseca.



Diogo Dalot sente que tem de fazer muitos minutos esta temporada e essa é a sua grande prioridade. Ficar na Premier League, neste caso com o Everton, é um cenário com pernas para andar, mas a verdade é que o Milan e a Roma expressaram de forma muito clara o desejo de ter o antigo atleta do FC Porto.



De acordo com as informações recolhidas, o Manchester United preferia fazer já um encaixe financeiro com uma venda de Diogo Dalot ou, em alternativa, fechar um empréstimo que incluísse uma opção de compra (opcional ou obrigatória).



Diogo Dalot tem contrato até 2023, é muito querido pelos responsáveis diretivos do United e isso pode fazer com que um empréstimo simples até seja possível. Certo é que Dalot não pretende ficar mais um ano sem jogar em Old Trafford.



Em 2018, o Manchester United contratou Diogo Dalot ao FC Porto. Em dois anos desportivos, o lateral fez 34 jogos e um golo pela equipa principal do United, e teve de superar alguns problemas físicos. 2020/2021 é, por tudo isso, uma temporada importante para a sua afirmação.