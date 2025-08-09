Está oficializada a contratação, pelo Manchester United, do ponta-de-lança esloveno, Benjamin Sesko, recrutado ao Leipzig.

O jovem avançado, de 22 anos, assinou um contrato válido por cinco temporadas, num negócio que terá ficado fechado por um valor a rondar os 76 milhões de euros, mais 8,5 milhões em objetivos, de acordo com a imprensa britânica.

Figura de proa no Leipzig, pelo qual marcou 21 golos na última época, Sesko foi, no conjunto das últimas duas temporadas, o melhor marcador nas ligas do Big 5 [39 golos] entre os jogadores até 23 anos.

«A história do Manchester United é especial, mas aquilo que verdadeiramente me entusiasma é o futuro. Quando falámos sobre o projeto, ficou claro que tudo foi feito para que a equipa continue a evoluir e, assim, possa lutar pelos principais troféus de novo, em breve», referiu Sesko, ao site dos Red Devils.

«Mal posso esperar por começar a aprender com Ruben Amorim e conhecer os meus novos companheiros de equipa», acrescentou o jogador.

Benjamin Sesko despontou no Salzburgo, depois de uma cedência produtiva aos austríacos do Liefering, em 2020/2021, com 21 golos apontados em 29 jogos. Pelo Salzburgo marcou um total de 29 golos, em 79 encontros.