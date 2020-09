O Manchester United anunciou esta quarta-feira a contratação do médio Donny van de Beek ao Ajax. O contrato é válido por cinco temporadas com mais uma de opção, informou o emblema inglês.



O holandês mostrou-se «preparado para dar o próximo passo» na sua carreira ao mais alto nível nos red devils. O técnico Ole Gunnar Solskjaer destacou a «habilidade para encontrar espaços, pautar os movimentos» e a capacidade «para ler o jogo» de van de Beek, que complementará «as qualidades do meio-campo», onde jogará ao lado de Bruno Fernandes.

O jogador de 23 anos fez toda a sua formação no Ajax e na última temporada apontou dez golos e assistiu os companheiros por 11 ocasiões, em 37 jogos.