O futebolista luso-marroquino Manuel da Costa é reforço do Dudelange, campeão do Luxemburgo treinado pelo português Carlos Fangueiro que oficializou esta terça-feira a contratação do defesa de 36 anos para a próxima época.

Numa carreira que teve uma passagem por Portugal, em 2012/13, no Nacional, Manuel da Costa conhece o 15.º clube numa carreira de sénior em que também representou Nancy, PSV Eindhoven, Fiorentina, Sampdoria, West Ham, Lokomotiv Moscovo, Sivasspor, Olympiakos, Basaksehir, Al Ittihad, Trabzonspor, BB Erzurumspor e, por último, na época passada, o Beveren.

Internacional pela principal seleção de Marrocos depois de ter passado pelas seleções jovens de Portugal, nos sub-20 e sub-21, Manuel da Costa, que nasceu em Nancy, França, chegou a ser chamado por Luiz Felipe Scolari para a principal seleção lusa, mas acabou por não se estrear.