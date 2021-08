O Boavista anunciou na manhã desta terça-feira a contratação do avançado Manuel Namora. O jogador de 23 anos chega do Rio Ave e assina com os «axadrezados» um contrato de três anos.

Manuel Namora fez parte da formação no Boavista, atuando nos escalões sub13 e sub15. Formou-se ainda no FC Porto e no Rio Ave, antes de jogar no Sp. Braga B e no Gondomar. Voltou ao Rio Ave para jogar nas equipa sub23 e B, marcando um total de cinco golos em 17 jogos. Foi chamado ao plantel principal dos vilacondenses para jogar três jogos.

Manuel Namora é o sexto reforço do Boavista. Já foram confirmados Alireza Beiranvand (ex-Antuérpia), Filipe Ferreira (ex-Tondela), Rodrigo Abascal (ex-Peñarol), Gaius Makouta (ex-Beroe), Kenji Gorré (ex-Nacional) e Martim Tavares (ex-FC Porto). Os «axadrezados» também já fecharam a contratação do médio Vukotic.