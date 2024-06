O Farense anunciou a contratação de Marco Moreno, jogador formado no Atlético Madrid, na manhã desta terça-feira. Pouco antes, o Atlético de Madrid tinha anunciado, através do site oficial, um acordo para a transferência do jogador.

O jogador tem 23 anos e era capitão da equipa B algarvia. Fez 30 jogos e marcou três golos durante a temporada passada.

A nível internacional, conta com presenças nas seleções jovens de Espanha. O jogador, natural das ilhas Canárias, chegou ao clube na temporada 2016/17.

O jogador treinou várias vezes com a equipa principal de Diego Simeone. Agora, vai estar sob as ordens de José Mota.