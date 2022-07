Manor Salomon ainda não foi oficializado como reforço do Fulham, mas se dúvidas existissem da chegada do israelita aos londrinos, estas ficaram dissipadas esta noite.



O avançado, de 22 anos, esteve na bancada do estádio do Algarve no encontro entre os «cottagers» e o Nice, juntamente com os jogadores que não foram titulares. De resto, o internacional por Israel já apareceu vestido com as cores do Fulham.



Salomon pertence aos quadros do Shakhtar Donetsk há três anos, mas está sem competir desde o final de fevereiro, altura em que a guerra eclodiu na Ucrânia.



Lembre-se que o Fulham vai discutir o troféu Algarve este domingo contra o Benfica (20h15).



🇮🇱 Manor Salomon aún no ha sido oficializado como jugador de Fulham, pero ya inicio la pretemporada con los dirigidos por Marco Silva.



📸 Las cámaras de trasmisión lo han captado en la victoria parcial de Fulham por 1-0 ante Niza por pretemporada. pic.twitter.com/tYVDeb9PeD — The Boxing Day (@TBDFootball_) July 16, 2022