O regresso de Jorge Jesus ao Benfica alimentou desde o início os negócios. Gerson e Bruno Henrique eram dois dos favoritos do treinador no Flamengo e, em termos desportivos, fazia todo o sentido que o acompanhassem para a Luz.



Os processos não avançaram mas, diz agora Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, o interesse do Benfica na dupla foi (é?) mesmo real.



«O Benfica, há um tempo, revelou o interesse em contratar o Gerson e o Bruno Henrique. O Flamengo mostrou não ter interesse em vender. Isso não significa que não exista o bom senso de saber como sentar e conversar», disse Braz aos jornalistas brasileiros.



De acordo com o dirigente, a única hipótese de Gerson e Bruno Henrique saírem é com o pagamento da cláusula de rescisão. O médio e o avançado são imprescindíveis no emblema carioca.



VÍDEO: