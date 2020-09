André Villas-Boas e o Marselha estão a fazer tudo para contratar Marcos Paulo, uma das novas joias do Fluminense. A revelação foi feita ao Maisfutebol por Duílio, antigo jogador de Sporting e Estrela da Amadora, e atual coordenador da formação do Flu.



«Os adeptos do Fluminense ficaram muito chateados com a saída do Evanilson, mas o clube atravessa um momento financeiro difícil. Temos de desfazer-nos das nossas joias. Agora vai sair o Marcos Paulo para o Marselha e ainda há poucos dias assinámos um contrato profissional com o Gabriel Lyra, que só tem 16 anos. É um médio ofensivo habilidoso e muito forte fisicamente», confidenciou Duílio.



Marcos Paulo tem a particularidade de ser internacional jovem por Portugal e de já ter defendido o nosso país em oito ocasiões: três na seleção de sub18, cinco na de sub19. O avançado esteve, inclusivamente, no conceituado Torneio de Toulon em 2019.



A ligação de Marcos Paulo a Portugal vem do avô. António Costa, pai da mãe de Marcos Paulo, nasceu em Vila Cova (Vila Real) e foi para o Brasil na adolescência. Tem 73 anos e vive em Limeira, perto de São Paulo.



«O meu avô é português e tive a oportunidade de tirar a dupla cidadania e de ser convocado por lá. Fui para lá, aprendi um pouco da cultura, gostaram bastante de mim e eu gostei de lá», explicou Marcos Paulo ao globoesporte, antes de jogar em Toulon.



Marcos teve um grande ano de 2019 com o Fluminense e em 2020 continua a ser muito importante: leva 29 jogos e cinco golos. O Marselha será a porta de entrada no futebol europeu. De clubes, claro.