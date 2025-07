Marcus Rashford é reforço do Barcelona, por empréstimo do Manchester United, num acordo que contempla opção de compra no final da época 2025/26. O negócio foi confirmado pelos dois clubes, na tarde desta quarta-feira.

«O FC Barcelona e o Manchester United chegaram a um acordo para o empréstimo de Marcus Rashford até 30 de junho de 2026. O acordo também inclui uma opção de compra do atacante inglês», refere o Barcelona, em comunicado.

«O jogador assinou contrato como jogador do Barça na tarde desta quarta-feira numa cerimónia privada que contou com a presença do presidente do FC Barcelona, Joan Laporta, do diretor desportivo e de outros membros do Conselho de Administração», completa o clube espanhol.

Também o Manchester United deu conta da transferência esta tarde. «O atacante do Manchester United, Marcus Rashford, foi emprestado ao Barcelona durante a temporada 2025/26», referem os ingleses.

Rashford, de 27 anos, formado no United, onde subiu a sénior, fez 426 jogos, marcou 138 golos e conquistou uma Liga Europa, duas Taças de Inglaterra, uma Supertaça inglesa e duas Taças da Liga inglesas pelo United. Na segunda metade da época 2024/25, o internacional inglês jogou no Aston Villa.

No Barcelona, Rashford fica com a camisola com o número 14.

