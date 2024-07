O internacional grego Marious Vrousai é reforço do Rio Ave, em definitivo, tendo assinado contrato por três épocas, até 2027, depois de ter estado cedido pelo Olympiakos na segunda metade da época 2023/24.

«O ala Vrousai vai continuar ao serviço do Rio Ave FC em 2024/2025. A Rio Ave Futebol Clube – Futebol, SAD chegou a acordo com o Olympiakos para a transferência, a título definitivo, do jogador Marious Vrousai. Assinou um vínculo válido por três temporadas», informou o Rio Ave, em comunicado oficial, este sábado.

Vrousai fez 14 jogos e um golo pelo Rio Ave na segunda metade da época passada e, aos 26 anos, prolonga a sua ligação ao emblema de Vila do Conde

Formado no Olympiakos, o jogador, que tem dupla nacionalidade (grega e albanesa), subiu a sénior no clube grego em 2017/18 e passou ainda pelo Willem II, dos Países Baixos, em 2018/19 e 2019/20.