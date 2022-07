O Marítimo oficializou, este domingo, a saída de Paulo Victor para o Al-Ettifaq.



O guarda-redes brasileiro, titular da baliza insular, tinha contrato por mais uma temporada, mas vai mudar-se para a Arábia Saudita.



Paulo Victor viveu a segunda experiência na Europa ao serviço do Marítimo, onde chegou proveniente do Grémio. Anteriormente o jogador de 35 anos tinha representado os turcos do Gaziantepspor após cedência do Flamengo.

Paulo Victor é o quinto jogador a deixar o plantel de Vasco Seabra depois de Alipour, Henrique Ivàn Rossi e de Guitane.