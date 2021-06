Marlon Santos é o mais recente reforço do Shakhtar Donetsk.

O defesa brasileiro de 25 anos muda-se de Itália para a Ucrânia, depois de assinar contrato por cinco anos.

Marlon fez formação no Fluminense. Era visto como uma promessa do futebol brasileiro, tendo sido aposta do Barcelona em 2016. Uma época depois foi emprestado ao Nice, de França, e estava desde 2018 em Itália a jogar pelo Sassuolo.

É o terceiro reforço do Shakhtar, depois de Lassina Traoré, ex-Ajax, e Pedrinho, ex-Benfica.