José Marsà vai jogar no Sp. Gijón por empréstimo do Sporting, sabe o Maisfutebol.



O defesa vai rodar num clube do país de origem depois de duas temporadas nos leões. Recrutado ao Barcelona, o jovem de 20 anos disputou oito jogos pela equipa principal, além de 24 pela B.



A cedência de Marsà ao emblema da II Liga espanhola não inclui opção de compra. De resto, o Sporting está a negociar a contratação de Diomandé para a defesa, o que permitiu a saída do central para Espanha.