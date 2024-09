Adrien Rabiot é jogador do Marselha, anunciou esta terça-feira o clube francês.

«Olympique de Marseille tem o prazer de anunciar a contratação de Adrien Rabiot. O médio de 29 anos assinou um novo contrato com o clube após passar nos exames médicos», pode ler-se no comunicado oficial.

Aos 29 anos, e depois de terminar contrato com a Juventus, o internacional francês reforça o Marselha a custo zero. O clube gaulês não revelou a duração do contrato, mas a imprensa internacional refere que são dois anos.

Ao longo da carreira, Rabiot representou o Paris Saint-Germain, Toulouse e Juventus.