A Real Sociedad anunciou a contratação de Mat Ryan.



O guarda-redes deixa assim os ingleses do Brighton, clube ao qual esteve ligado nas últimas quatro temporadas, e assina pelo clube basco até 2023 com opção de prolongar o contrato por mais um ano «mediante determinados objetivos».



O internacional australiano, de 29 anos, regressa assim à Liga espanhola depois de ter jogado no Valência durante pouco mais de uma época.



Ryan despontou na Austrália ao serviço do Central Coast e chegou à Europa pela porta do Club Brugge de onde saiu para o Valência. Jogou ainda no Genk em 2016/17 e no Arsenal na última época por empréstimo do Brighton.