O médio sérvio Mateja Stjepanovic vai ser reforço do Moreirense, apurou o Maisfutebol, estando próxima a oficialização do atleta por parte dos cónegos.

Stjepanovic, de 21 anos, representava o Partizan, da Sérvia, clube no qual concluiu a formação e subiu a sénior. Em 2024/25, fez 17 jogos pela equipa principal do Partizan (15 no campeonato, dois na Taça). Em 2023/24, jogou ainda entre os juniores e a equipa principal, tendo atuado na UEFA Youth League, prova na qual defrontou o Sporting de Braga.

O jovem médio tinha contrato com o Partizan até 2027, mas chega ao Moreirense como jogador livre.

Segundo foi noticiado pela imprensa sérvia, no fim de semana, Stjepanovic desvinculou-se do Partizan, mas o acordo para a saída só foi alcançado uma vez que o atleta abriu mão de dinheiro que o clube lhe devia (valor a rondar os 90 mil euros). Além disso, o Partizan deve reservar 40 por cento de uma venda futura do atleta.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências