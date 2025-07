Mateus Mané, avançado de 17 anos, assinou contrato profissional com o Wolverhampton, treinado pelo português Vítor Pereira. O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira pelo clube e o jogador fica com contrato válido até 2027.

«É uma sensação incrível para mim, para a minha família e para os meus amigos. Muito trabalho foi feito para chegar até aqui, vim de um clube que não era da liga e conseguir um contrato profissional num clube da Premier League é um sonho que se tornou realidade», afirmou o jogador, em declarações aos canais do clube.

Mateus Mané é internacional jovem por Inglaterra, nascido no Barreiro e com ascendência guineense, tendo vivido até aos nove anos em Portugal, onde passou pelos escalões jovens do Barreirense. Rumou a Inglaterra com essa idade (para Manchester) e juntou-se aos escalões jovens do Rochdale em 2016, até à época 2023/24. Foi ainda nessa época para o Wolverhampton, onde atuou no escalão de sub-18.

O jogador estreou-se esta temporada pela equipa principal do Wolverhampton na derrota frente ao Brighton (0-2), para a Premier League, a 10 de maio.

Mateus Mané realizou esta temporada 21 jogos, divididos pelos escalões de sub-18, sub-21 e equipa principal do Wolves. Marcou sete golos e fez quatro assistências pelos sub-18.

