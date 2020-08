O Benfica anunciou a contratação de Matilde Fidalgo para a sua equipa de futebol feminino. A atleta joga normalmente no lado direito da defesa, tem 26 anos, soma 46 internacionalizações por Portugal e representou o Manchester City na passada temporada.



Assumida benfiquista, como disse aos canais oficiais das águias, Matilde tem ainda a particularidade de ser prima de Bernardo Silva, com quem esteve em Manchester.



Matilde jogou várias temporadas no Futebol Benfica, fez um ano no Sporting (2017/18), um no Sp. Braga (2018/19) e um em Inglaterra, com o City.