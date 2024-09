O médio hispano-suíço Maxime Dominguez está de saída do Gil Vicente e é reforço do Vasco da Gama, do Brasil. O negócio, que já estava encaminhado, foi confirmado ao final da tarde desta segunda-feira pelo emblema de Barcelos.

Em comunicado, o Gil Vicente refere que a transferência, em definitivo, é feita por um milhão e meio de euros.

Segundo apurou o Maisfutebol, a transferência pode envolver mais 500 mil euros, em função da concretização de determinados objetivos.

«O Gil Vicente FC informa que chegou a acordo com os brasileiros do Clube Regatas do Vasco da Gama para a transferência em definitivo do jogador Maxime Dominguez, pelo valor de 1,5 milhões de euros», refere o Gil Vicente, na nota oficial.

Chegado ao Gil Vicente na época passada, oriundo do RKS Raków, da Polónia, Maxime fez 36 jogos, seis golos e cinco assistências pelos gilistas em 2023/24. Esta época, foi opção nas quatro primeiras jornadas da I Liga, tendo feito os últimos minutos no domingo, no empate ante o Sp. Braga, como suplente utilizado (tinha sido titular nas três primeiras rondas).