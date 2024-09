Aos 30 anos, Memphis Depay é reforço do Corinthians até 2026.

«Memphis Depay é do Coringão! O atacante neerlandês chega ao Timão com contrato válido até 2026», escreveu o clube brasileiro nas redes sociais.

O internacional pelos Países Baixos prepara a estreia fora da Europa, depois de ter despontado no PSV, até 2014, quando assinou pelo Manchester United.

Numa carreira edificada no Lyon, o avançado passou também por Barcelona e Atlético Madrid. Na última época, pelos colchoneros, acumulou nove golos em 31 jogos.

No Europeu deste verão, participou em seis jogos, anotando um golo e uma assistência. A custo zero, o avançado rumou ao Brasil com um currículo notável: Liga Europa (2016/17), La Liga, Supertaça espanhola, Taça de Inglaterra, Taça da Liga inglesa, Eredivisie, Taça e Supertaça neerlandesa.