O Charlotte FC oficializou a contratação de Nuno Santos ao Benfica, confirmando a informação avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.



O médio de 23 anos termina uma ligação de quase dez anos aos encarnados sem nunca se ter estreado pela equipa principal. Assinou pela equipa norte-americana até 2024 com opção por mais um ano.



Nenhum dos clubes revelou o valor do negócio, embora o nosso jornal saiba que a transferência concretizou-se por um milhão de euros. O Benfica ficou com 50 por cento de uma futura venda do futebolista.



Campeão europeu sub-19 por Portugal em 2018, Nuno Santos esteve cedido nas últimas três épocas a Moreirense, Boavista e, em 2021/22, ao Paços de Ferreira, onde foi habitual titular.