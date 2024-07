André Lacximicant está perto de deixar o Sporting de Braga em direção a sul. O extremo, de 23 anos, está perto de assinar pelo Estoril Praia, sendo que os bracarenses ficam com metade do passe do jogador. A informação foi avançada pelo jornal Record e confirmada pelo Maisfutebol.

O jovem tinha renovado contrato com o Sporting de Braga em janeiro deste ano, até 2026. Daniel Sousa deu-lhe a oportunidade de iniciar a pré-temporada com a equipa principal, inclusive no estágio de Évian-Les-Bains, mas acabou preterido pela equipa técnica.

Lacximicant já conhece a I Liga. Não pelo Sporting de Braga (não chegou a atuar pela equipa principal), mas através de um empréstimo ao Casa Pia, na temporada passada. Jogou nos gansos na segunda parte da época passada, marcando um golo.

Antes disso, Lacximicant cresceu nas equipas sub-23 e B dos arsenalistas, desde 2021 até janeiro passado. Antes disso, André Lacximicant teve um percurso crescente na formação, começando em clubes como Ponte Frielas, GS Loures, Sacavenense, para depois aventurar-se nas regiões centro e norte, no Tondela, Académico de Viseu e Leixões.