A antevisão à partida com o West Ham, para a Liga inglesa, foi aproveitada pelo treinador do Aston Villa, Unai Emery, para falar da contratação de Andrés García ao Levante, lateral direito espanhol, de 21 anos, que esteve nos planos do Sporting.

«É um jovem com potencial, que já conhecia. Está a evoluir rapidamente, mas não vamos apressar as coisas com ele», explicou o técnico, que viu nesta uma «boa oportunidade» de mercado.

«Esperamos ajudar a acelerar a sua adaptação, para que perceba o que é jogar na Premier League e o nível a que estamos», completou Unai Emery.

Num movimento de antecipação a uma concorrência que alargava a cada dia, o Aston Villa investiu cerca de 7 milhões de euros, neste mês de janeiro, para contratar Andrés García ao Levante, da 2.ª Liga espanhola, gorando as pretensões do Sporting em recrutar o jovem defesa direito.