Na apresentação como reforço do Santos, por empréstimo do FC Porto, Gabriel Veron admitiu que podia ter-se «cuidado melhor» na passagem pelos dragões, culpando as lesões pela falta de oportunidades nos portistas. «Infelizmente, elas atrapalharam bastante. Tive bastantes lesões e não pude estar mais tempo dentro de campo para ajudar o clube», lamentou o avançado.

Veron referiu ter ficado «bastante feliz por receber a proposta do Santos, um clube conhecido mundialmente», acrescentando que o projeto que lhe foi apresentado e a conversa que teve com o treinador da equipa, o português Pedro Caixinha, «motivaram muito» à decisão que tomou.

Isso e, claro, o regresso de Neymar ao Vila Belmiro. «Não tem como não imaginar dividir o campo com o Neymar. Sei que vou aprender bastante. Aliás, já aprendemos só de assistir», confessou.

«Estou muito feliz por vestir esta camisola e por estar a viver o melhor momento da minha carreira. Fiz muitos jogos ano passado», disse, ainda que, de momento, sofra com um desequilíbrio muscular. «É natural por ter tido muitas lesões. No Cruzeiro foi igual, mas aqui o caminho vai ser menor, porque já estava a treinar. Ainda não sei quando vou jogar, mas volto a treinar normalmente hoje», revelou o jogador.

Aos 22 anos, Gabriel Veron tarda em confirmar o nível que lhe foi prognosticado na juventude. «Este é um momento muito importante para mim, um momento para alavancar (a carreira), para mostrar o que realmente sei e que não desaprendi. Tenho de aproveitar bem esta oportunidade e dar o meu melhor», concluiu.

Veron foi cedido ao Santos, pelo FC Porto, até ao final deste ano, com o clube brasileiro a reservar uma opção de compra de 80 por cento do seu passe por 5 milhões de euros. Na época passada, o avançado representou o Cruzeiro, com seis golos e duas assistências, em 37 jogos, como cartão de visita.