Depois do quarto lugar na época passada, que lhe garantiu a entrada direta na Liga dos Campeões, o Aston Villa tem feito tudo para dar um passo em frente num crescimento sustentado: a equipa de Birmingham tem por isso investido fortemente no reforço da equipa.

Tanto assim que até agora, quando o período de transferências está quase a meio, ninguém gastou tanto dinheiro em contratações com a equipa de Unai Emery. Para já, o Aston Villa investiu 176 milhões de euros no reforço da equipa.

Os dados são do Transfermarkt: a formação inglesa contratou jogadores como Amadou Onana (Everton) por 60 milhões, Ian Maatsen (Chelsea) por 45 milhões, Cameron Archer (Sheffield United) por 16 milhões, Jaden Philogene (Hull City) também por 16 milhões, Samuel Iling-Junior (Juventus) por 14 milhões e Lewis Dobbin (Everton) por 11 milhões.

O Aston Villa também tem feito grandes receitas com vendas de jogadores, sobretudo Moussa Diaby, para o Al Ittihad, por 60 milhões de euros e Douglas Luiz, para a Juventus, por 51 milhões.

Ora por isso, e numa altura em que o clube está interessado em João Félix, dá para perceber como dinheiro não é um problema para os ingleses. Sobretudo, pelo que parece, esta temporada.

Os 176 milhões de euros já gastos em reforços não são igualados por mais nenhum clube no mundo. Nem sequer o Bayern Munique, que também está a investir forte para corrigir a má temporada passada, tendo gasto 145 milhões até agora.

O que são quase 30 milhões a menos do que o Aston Villa.

Em Munique destacam-se reforços como Michael Olise (Crystal Palace), por 53 milhões de euros, João Palhinha (Fulham) por 50 milhões e Hiroki Ito (Estugarda) por 53 milhões.

No terceiro lugar dos clubes mais gastadores surge um surpreendente Olympique Lyon, que gastou qualquer coisa como 134 milhões de euros, em jogadores como Moussa Niakhaté (Nottingham Forest, 32 milhões), Ernest Nuamah (RWD Molenbeek, 28 milhões), Orel Mangala (Nottingham Forest, 23 milhões), Georges Mikautadze (Metz, 18,50 milhões) e Saïd Benrahma (West Ham, 14 milhões).

Em quarto lugar, e ainda acima dos 100 milhões já investidos, surge outro clube inglês: o Manchester United, que investiu qualquer coisa como 104 milhões de euros.

A formação de Erik ten Hag contratou apenas dois jogadores, curiosamente. Leny Yoro, do Lille (por 62 milhões) e Joshua Zirkzee, do Bolonha (por 42 milhões).

Em Portugal, de acordo com os dados do Transfermarkt, lidera o Benfica, com gastos na ordem dos 42 milhões de euros, seguido pelo... Sp. Braga. O clube de António Salvador já investiu 21 milhões de euros no reforço do plantel, acima dos 20 milhões do Sporting.