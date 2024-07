É quase insólito. O Bayern Munique mostrou fotografias da chegada de João Palhinha ao clube que datam do ano passado. Isto porque a transferência do jogador, à data no Fulham, foi abortada à última hora por exigências do clube londrino. Agora, em 2024, o médio português assinou pelos bávaros.

«Finalmente.» Foi a primeira palavra expressa por responsáveis do Bayern Munique quando João Palhinha saiu do avião que o trouxe até à Alemanha. O clube partilhou um vídeo dos bastidores da chegada de Palhinha, em que se veem os primeiros momentos de Palhinha em Munique, bem como os exames médicos.

Palhinha chega a mostrar, no vídeo, as fotografias guardadas no telemóvel há um ano, relativas à primeira tentativa de transferência. «Tinha de acontecer desta maneira. O importante é estar aqui e estar pronto», afirmou Palhinha.



O jogador assinou contrato com o Bayern Munique até 2028. O clube bávaro paga cerca de 51 milhões de euros ao Fulham, segundo a imprensa inglesa, mas esse valor pode ascender aos 56 milhões consoante objetivos.