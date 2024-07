João Neves na porta de saída, Renato Sanches na de entrada. Será esta a realidade do Benfica em breve, num negócio que é iminente e que continua preso apenas por detalhes, segundo apurou o Maisfutebol.

O valor fixo que o Benfica recebe por João Neves é de 60 milhões de euros, mais dez em objetivos. Pode, assim, representar um encaixe de 70 milhões de euros aos cofres do clube da Luz. Esta poderá ser a quarta transferência mais cara do clube, depois de João Félix, Enzo Fernández, Darwin Nuñez e Rúben Dias.

Renato Sanches, formado no clube, vem por empréstimo do PSG, depois de já ter estado cedido à Roma na temporada passada. Na época passada, o Benfica já tinha tentado o empréstimo do jogador.

João Neves tem treinado com a equipa principal, no Seixal, enquanto a transferência não é oficializada. Durante a Eusébio Cup, ganha pelo Benfica ao Feyenoord, por 5-0, o jovem internacional luso viu a partida desde as bancadas.

Por outro lado, Renato Sanches trabalhou à parte do Paris Saint-Germain e até já esteve em Oeiras, na Cidade do Futebol, a manter a forma física com dois ex-colegas da Seleção Nacional - Adrien Silva e Cédric Soares.