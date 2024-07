Através das redes sociais, o FC Porto confirmou aquilo que já era do conhecimento público, tendo sido até admitido por André Villas-Boas num recente editorial na Revista Dragões: Pepe saiu do clube.

Com um vídeo emotivo, em que se vê alguns momentos do defesa com a camisola azul e branca, o FC Porto deixou um agradecimento. Noutra publicação, relebrou o vasto historial do internacional português no clube.

Referindo-se a Pepe como uma «L3nda», num trocadilho com o número usado pelo veterano, o FC Porto homenageou um atleta que disputou 290 jogos pelo clube, em duas passagens (a primeira aconteceu entre 2004 e 2007, antes de se aventurar no Real Madrid).

O defesa-central, de 41 anos, iniciou a sua segunda passagem pelo clube em 2018. Terminou contrato com os dragões a 30 de junho deste ano.