Umaro Embaló já foi considerado uma das grandes promessas do futebol português, mas tarda em evidenciar-se. Agora, aos 23 anos, pode ter mais uma chance de mostrar o seu valor no campeonato português, desta feita no Gil Vicente.

Os seus préstimos estão a ser negociados pela SAD gilista e o Fortuna Sittard, clube que detém o seu passe, conforme avançou o jornal O Jogo e confirmou o Maisfutebol. Um empréstimo é a mais forte possibilidade, neste momento.

Umaro Embaló jogou no Rio Ave na segunda metade da temporada passada, também por empréstimo. Participou em 14 jogos, marcando o seu primeiro golo na Liga diante do Sporting.

Antes disso, esteve emprestado ao Cartagena, de Espanha, na equipa principal do Fortuna Sittard e na formação do Benfica. Embaló jogou por Portugal por 45 ocasiões, nas seleções jovens, até ao patamar sub-19.