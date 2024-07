O guarda-redes brasileiro Ederson é uma das incógnitas do Manchester City para esta nova temporada. O já experiente guardião, que passou pelo Benfica, tem sido associado a clubes da Arábia Saudita e o próprio Pep Guardiola não afastou o cenário de saída.

«Gostava que ele ficasse, mas isso depende dos outros clubes», começou por dizer Guardiola, após o jogo de treino com o Celtic. «Não sei qual é a situação. Não houve contactos nos últimos dias. É uma questão de treino, de estar connosco até ao final da janela de transferências e logo veremos», rematou o treinador.

O interesse da Saudi Pro League no guarda-redes do City tem sido intenso nos últimos meses, com o Al-Nassr a surgir inicialmente na esperança de atrair o brasileiro para longe do Etihad Stadium.

A imprensa inglesa fala numa oferta de 25 milhões de euros que ficou muito abaixo da avaliação do City, mas o Al-Ittihad estará interessado em subir a fasquia pelo campeão da Premier League.

Ederson coincide no Manchester City praticamente ao mesmo tempo de Pep Guardiola. O guardião trocou o Benfica pelo City em 2017, enquanto que Guardiola chegou um ano antes.