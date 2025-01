Jorge Jesus, treinador do Al Hilal, confirmou que Neymar não vai ser inscrito na Liga saudita, uma decisão justificada pela condição física do avançado brasileiro, que nas últimas duas temporadas disputou apenas sete partidas pelo clube.

«Ele vem de uma lesão que o tirou da competição e, quando estava quase a voltar, voltou a lesionar-se. É um jogador que não deixa dúvidas a ninguém, de top mundial, mas a verdade é que, fisicamente, não tem conseguido acompanhar a equipa», explicou o técnico português, após a vitória por 9-0 diante do Al Fateh.

A decisão de não inscrever Neymar é igualmente explicada por uma questão regulamentar. «Temos de tirar um jogador estrangeiro para inscrever o Neymar. Ele está inscrito na Champions da Ásia, só não está inscrito no campeonato. Ele também vai decidir a vida dele. O que sei é que ele tem contrato com o Al Hilal, não me compete dizer mais nada sobre a situação», acrescentou Jorge Jesus.

O internacional brasileiro sofreu uma rutura dos ligamentos cruzados no joelho esquerdo, em outubro de 2023, que o deixou afastado dos relvados durante quase um ano. No regresso, em novembro do ano passado, lesionou-se na coxa, não tendo jogado desde então.

«Quando idealizei esta equipa, foi com o Mitrovic e o Neymar, antes de ele se lesionar. Já vai em 14 ou 15 meses fora da competição», lamentou o treinador português.

Nos últimos tempos, muito se tem especulado sobre o futuro de Neymar. A mudança para a MLS norte-americana ou um eventual regresso ao Brasil são apontados como cenários mais viáveis.