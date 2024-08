João Neves já está no aeroporto de Faro, pronto para embarcar para Paris, onde vai assinar pelo PSG. O médio, que ainda pertence ao Benfica, foi avistado pelas câmaras de televisão da CNN Portugal.

Chegou por volta das 7h50, acompanhado dos seus representantes, tomou um café e, confrontado com as questões dos jornalistas, ficou em silêncio.

Neves prepara-se para protagonizar uma transferência avaliada em 60 milhões de euros, mais dez em objetivos, deixando o clube que o formou. Atuou na equipa principal do Benfica nas últimas duas temporadas.

No sentido contrário, vem Renato Sanches, médio que pertence aos quadros do PSG e já está em Portugal para integrar o clube encarnado. Chegou através do aeródromo de Tires, na noite de quarta-feira.

[em atualização]