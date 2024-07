O experiente defesa-central José Fonte, que completou 40 anos de idade em dezembro passado, vai assinar pelo Casa Pia, da I Liga nacional. O negócio está fechado, segundo apurou o Maisfutebol.



O atleta será oficializado em breve com um contrato válido por uma temporada, mais outra de opção. Fonte jogou no Sporting de Braga na época passada, no regresso a Portugal após 16 anos fora do país.



Fonte fez 33 jogos pelos arsenalistas em 2023/24, perdendo algum protagonismo na parte final da temporada. O internacional português (campeão europeu em 2016) atuou pelo Lille entre 2018 e 2023.



Teve uma longa carreira em Inglaterra, atuando pelo Crystal Palace, Southampton e West Ham. Jogou brevemente no Dalian, da China.