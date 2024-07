Jota Silva escolheu o Nottingham Forest. O avançado português está fechado no clube inglês e chega a terras de Sua Majestade nesta quarta-feira, confirmou o Maisfutebol. Os ingleses bateram a concorrência do Panathinaikos e do Kuban Krasnodar.

Apesar de o Kuban Krasnodar oferecer mais dinheiro ao Vitória de Guimarães, pelo menos a nível imediato (11 M€), o projeto desportivo do Nottingham Forest e a perspetiva de jogar um grande campeonato como a Premier League foram decisivos para o avançado português. Nuno Espírito Santo, treinador português, orienta a equipa principal do clube.

O Nottingham oferece sete milhões de euros à cabeça, mais cinco em objetivos facilmente concretizáveis - três milhões de euros por objetivos (quando completar 15 jogos no clube) mais dois milhões de euros caso chegue aos 10 golos marcados. Valores ligeiramente diferentes daqueles veiculados inicialmente na imprensa, que tinha avançado com seis milhões em objetivos em vez de cinco.

Assim, o clube atinge a valoração pedida pelo Vitória de Guimarães, 12 milhões de euros. Mas há que recordar que os vimaranenses têm apenas metade do passe do atleta. 20% do passe pertence à agência que representa Jota Silva e 30% é propriedade do Casa Pia. O clube lisboeta também garante um encaixe importante - 3 milhões e 600 mil euros.

Jota Silva tornou-se internacional A português em março, em dois jogos de preparação. Ao longo das duas últimas temporadas, destacou-se no Vitória de Guimarães, tendo marcado 15 golos só na época passada. Antes disso, jogou no Casa Pia, Leixões, Espinho, Sousense e Paços de Ferreira, numa carreira em ascensão. Jota é natural de Melres, Gondomar.