Kialonda Gaspar deu o salto da I Liga portuguesa para a Serie A italiana, nesta janela de transferências. O defesa-central internacional por Angola prestou algumas declarações nesta sexta-feira, dia em que foi apresentado pela direção do clube.

«Falei com [Zito] Luvumbo, é um amigo próximo que me deu bons conselhos. Vamos manter-nos em contacto, ele disse-me que o futebol italiano é difícil. Também falei um pouco com o [M'bala] Nzola. Tive muito tempo para decidir. Escolhi o Lecce pela sua história. Vi muitos jogos de futebol italiano. A Serie A é uma das melhores ligas do mundo», afirmou o defesa, citando dois colegas de seleção angolanos.

«No pouco tempo de que dispunha, senti muito o calor das pessoas de Lecce. Tenho de aprender bem italiano para me poder aproximar melhor deles. Falei muito com os meus colegas franceses porque estudei esta língua na escola», continuou o angolano.

Por fim, o antigo defesa do Estrela da Amadora e Sagrada Esperança revelou os seus ídolos: «Já quando era miúdo, gostava muito do Sergio Ramos e do Thiago Silva. Admiro-os muito pela sua qualidade e vontade de trabalhar, apesar da sua idade», completou.