Leonardo Lelo reúne interessados e pode estar próximo da saída do Casa Pia, três anos depois da chegada ao clube, segundo apurou o Maisfutebol. O jogador está aberto à saída e entende que este é o momento certo para terminar o ciclo nos gansos.

Lelo entrou no último ano de contrato com o Casa Pia, pelo que é a última oportunidade do clube para capitalizar financeiramente com a transferência do jogador, se não houver renovação. O Casa Pia terá baixado as exigências pelo jogador nos últimos dias.



O jogador tem sido associado à saída nos últimos meses e reúne, neste momento, interessados na Europa e no Médio Oriente. O futuro do defesa-esquerdo deverá mesmo passar pelo estrangeiro.



Leonardo Lelo foi recentemente eleito jogador com melhor fair-play da I Liga, pela Liga de Clubes. Como critérios de avaliação surgem os cartões amarelos e vermelhos ou o respeito pelo adversário e pelo árbitro.

Esteve também no onze ideal da II Liga em 2022, na época de estreia pelo Casa Pia. Soma 109 jogos pelo clube lisboeta.