Soualiho Meité tem guia de marcha para sair do Benfica. O próprio jogador já o admite de viva voz, numa entrevista concedida ao jornal Foot Mercato, nesta quinta-feira.

O médio garante que está em boa forma e queixa-se de falta de confiança depositada nele, por parte de Roger Schmidt:

«Recomecei os treinos no dia 3 de junho. Estou a treinar e estou numa boa condição física. Tudo correu bem durante as semanas de preparação, mas o treinador [Roger Schmidt] já tem o seu plano. Eu esperava que, depois da minha temporada com o PAOK na Grécia, onde fui campeão e eleito o melhor médio do campeonato, tivesse mais confiança do treinador de maneira a mostrar as minhas qualidades, mas ele não me garante um lugar no onze», começou por dizer.

Meité espera sair neste mercado: «Dou-me bem com o Benfica, com o presidente. Tudo está a correr bem lá. Estão abertos à minha saída e eu falo com eles por telefone várias vezes. Tivemos discussões construtivas, eu fui contratado em 2021, depois de um empréstimo ao AC Milan. Mas, infelizmente, nada correu como o planeado. O Benfica está disposto a ouvir propostas que sejam boas para os dois lados», sublinhou.

O ex-PAOK garante ter propostas de Itália, Espanha e Arábia Saudita, aos 30 anos. Tem mais um ano de contrato com o Benfica.