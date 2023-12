O futebolista brasileiro Vitor Roque já está em Barcelona na manhã desta quarta-feira, onde vai prosseguir a carreira no clube catalão.

Das últimas horas, quanto ao mercado de transferências, surge também a informação pela cobiça ao ex-Sporting Marcos Rojo, associado ao Palmeiras treinado pelo português Abel Ferreira e ao Inter Miami, onde joga Lionel Messi.

No Brasil, o presidente do Cuiabá confirmou a abordagem informal do Sporting de Braga por Rikelme. «Um representante do Braga esteve em Cuiabá e viu o Rikelme. Não formalizou proposta, mas enviou informalmente. Achámos muito pouco, não acreditamos que vão chegar ao valor que esperamos», referiu.

Tudo isto num dia em que Rafael Silva já vai estar, no Sporting, às ordens do treinador Ruben Amorim.

VEJA TUDO O QUE SE PASSA SOBRE O MERCADO