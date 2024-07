Thiago Alcântara pendurou as chuteiras aos 33 anos, tendo confirmado a decisão na passada segunda-feira. Contudo, poderá continuar ligado ao futebol.

No arranque dos trabalhos do Barcelona, esta manhã, o antigo médio foi visto a entrar nas instalações do clube, ao que tudo indica para conversar com Hansi Flick. O treinador germânico trabalhou com Thiago no Bayern e entende que este pode ser uma mais-valia como adjunto por falar espanhol e alemão.

Quanto ao mercado de transferências, a imprensa espanhola garante que o Barcelona tem um princípio de acordo com Nico Williams, alcançado na semana passa.

Em Itália, escrevem que Morata deu o «sim» a Zlatan Ibrahimovic e Paulo Fonseca, relativamente a uma mudança para o Milan.

Nota ainda para o português Nuno Tavares, que, segundo a Sky Sports, interessa à Lazio.

Acompanhe todas as movimentações do mercado de transferências