Nigel Thomas, extremo dos dinamarqueses do Viborg, vai ser reforço do Nacional da Madeira para a próxima temporada, segundo apurou o Maisfutebol. O jogador chega por empréstimo, até junho de 2025.

O acordo entre as partes já foi alcançado, faltando apenas a oficialização do negócio. Trata-se de um regresso de Thomas a Portugal pois o jovem, de 23 anos, já atuou pelo Paços de Ferreira em 2022/23. Nessa temporada, disputou 38 jogos, com quatro golos na conta pessoal.

Na última época rumou à Dinamarca, onde alinhou em 17 jogos pelo primodivisionário Viborg, ao lado do português Serginho Andrade.

De notar que Nigel Thomas foi internacional jovem pelos Países Baixos. Formado no PSV, participou no Euro Sub-17, em 2018. Mais tarde, abraçou a seleção principal de Curaçau, pois tem dupla nacionalidade. Será o segundo reforço do Nacional da Madeira, depois da oficialização de José Vítor.